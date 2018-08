Bonava startet zwei neue Quartiere bei Hamburg und in Schwerte

Wohnquartier in Geesthacht bei Hamburg (1 / 2)

© Bonava

Der Projektentwickler Bonava plant den Bau von zwei neuen Wohnquartieren: eines in Geesthacht bei Hamburg und ein weiteres in Schwerte.

.

Quartier „Weidentrift“ in Geesthacht bei Hamburg

Auf dem rund 22.600 m² großen Areal eines früheren Landwirtschaftsbetriebs südlich des Grundstücks Besenhorst 14 sollen ab 2019 insgesamt 55 neue Wohnungen und Häuser entstehen.



„Der Rückbau der alten Hallen beginnt schon in den nächsten Wochen, sodass wir voraussichtlich noch vor dem Winter mit der Erschließung des Areals starten können. Im kommenden Frühjahr beginnt dann der Bau der neuen Häuser. Klappt alles wie geplant, werden die ersten Familien schon zum Jahresende 2019 einziehen können“, erklärt Bonava-Projektleiterin Sabine Feldmann.



Das Quartierskonzept umfasst insgesamt 30 Doppelhaushälften, vier Reihenhäuser, vier Einfamilienhäuser sowie ein weiteres Mehrfamilienhaus – allesamt ortstypisch rot verklinkert. Die geplanten Häuser bieten je nach Variante drei, vier oder fünf Zimmer sowie 130 bis 163 m² Wohn-Nutzfläche. Die Grundstücke samt Stellplatz und Gartenterrasse in südlicher Ausrichtung variieren zwischen 158 und 680 m².



Die geplanten Eigentumswohnungen verfügen über zwei oder drei Zimmer und rund 57 bis 110 m² Wohn-Nutzfläche sowie jeweils einen Balkon bzw. eine Dachterrasse. Im Außenbereich des Hauses sind 19 PKW-Stellplätze vorgesehen.



Baustart für Häuser an der Thüner Wiese in Schwerte

Auf dem rund ein Hektar großen Areal am Wiethlohbach sollen in den kommenden Monaten 26 Doppelhaushälften sowie ein freistehendes Einfamilienhaus entstehen.



„Die Erschließung ist inzwischen abgeschlossen und auch das Regenrückhaltebecken im hinteren Teil des Areals ist inzwischen fertig, nun geht es Stein auf Stein in die Höhe. Die ersten Familien werden schon im kommenden Frühling einziehen können. Etwa ein Jahr später wollen wir mit allem fertig sein“, erklärt Bonava-Projektleiter Martin Schleuter.



Die schlüsselfertig angebotenen Häuser bieten jeweils vier oder fünf Zimmer sowie circa 116 bis 124 m² Wohnfläche. Die Grundstücke samt Gartenterrasse, Garage und Stellplatz variieren zwischen 198 und 407 m².