Bonava startet Neubau an der Holtenklinker Straße in Bergedorf

Der Projektentwickler Bonava startet ein weiteres Bauvorhaben in Hamburg-Bergedorf. Auf einem etwa 2.900 m² großen Areal an der Holtenklinker Straße 90-94 werden bis 2023 zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 47 Wohnungen entstehen.

.

„Wir befinden uns in den letzten Zügen der Planung für unser kleines Quartier ‚Op de Diek‘, sodass wir voraussichtlich im Frühjahr 2021 mit dem Hochbau starten können. Läuft alles wie geplant, werden die ersten Bewohner im Herbst 2022 einziehen“, erklärt Projektleiter Konstantin Klein den Zeitplan.



Die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen bieten 57 bis 110 m² Wohnfläche und je einen Balkon oder eine Terrasse. Ein besonderes Highlight des Quartiers werden die aufwendig gestalteten Außenanlagen mit kleinen Sitzinseln, einem Boule-Platz und Spielflächen für Kinder. Unterhalb der Anlage entsteht eine Tiefgarage mit Platz für 14 Pkw.



„Die Nähe zur Natur gepaart mit den in Teilen fast dörflichen Strukturen und allen Vorzügen der Großstadt machen Bergedorf schon seit langem zu einem immer beliebteren Wohnstandort. Wir haben schon jetzt eine Vielzahl an Interessenten, dabei startet der Verkauf gerade erst“, verrät der Projektleiter.