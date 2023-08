Bonava startet nächste Verkaufsrunde im Meerbachquartier

Bonava geht an diesem Freitag in den dritten Verkaufsabschnitt des Meerbachquartiers in Bensheim. Auf dem rund 5.400 m² großen Gelände zwischen Schwarzwaldstraße und Gärtnerweg werden in den kommenden Jahren insgesamt 47 Eigentumswohnungen entstehen.

„Die Entwicklung des Meerbachquartier befindet sich auf einem guten Weg, seit dem Baustart im Mai 2023 wurde bereits die Baugrube fertiggestellt. Im Oktober können die Rohbauarbeiten am ehemaligen Meerbachsportplatz beginnen. Uns ist wichtig, dass der Bau nach Plan voranschreitet, denn wir wissen, dass die Nachfrage nach Wohneigentum in Bensheim sehr groß ist“, berichtet Bonava-Projektleiter Sebastian Knapp.



Die Wohnungen werden zwei bis vier Zimmer haben, über eine Wohnfläche von 50 bis 128 m² verfügen und sich für Eigennutzer wie Singles, Paare und Familien sowie Kapitalanleger eignen. Die Einheiten werden teilweise barrierefrei gebaut und erhalten alle einen Balkon oder eine Terrasse. Im Erdgeschoss wird ein kleiner Gartenanteil dazugehören.



Das Meerbachquartier entsteht in ruhiger und zentraler Lage in Bensheim mit einem faszinierenden Blick auf die umliegenden Weinberge. Zahlreiche Sitzgelegenheiten und ein großer Spielplatz in dem allgemein üppig bepflanzten Quartier werden für ein angenehmes Umfeld für Bewohner und Nachbarn sorgen. Grün werden auch die Hausdächer. Die geplanten Retentionsdächer speichern Niederschlag und geben das Regenwasser nur verzögert und gedrosselt an die Kanalisation ab.



Im Nachhaltigkeitskonzept des Quartiers ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die das Quartier mit nachhaltigem Strom versorgen soll. Darüber hinaus wird eine Tiefgarage gebaut, die mit E-Ladestationen für Pkw ausgerüstet sein wird. Weitere Parkplätze sind im Außenbereich vorgesehen. Für alle Bewohner sind zudem zahlreiche Fahrradstellplätze geplant. Die zentrale Wärmeversorgung aller Häuser soll über ein Blockheizkraftwerk erfolgen.