Bonava startet mit Vertrieb im Zossener Waldquartier

Der Projektentwickler Bonava hat mit dem Verkauf der ersten Häuser im Zossener „Waldquartier“ begonnen. Auf einem knapp 6.900 m² großen Grundstück an der Cottbuser Straße 78 sollen bis Ende 2022 insgesamt 18 Doppelhaushälften entstehen.

.

„Die Bauarbeiten werden noch in diesem Herbst starten. Läuft alles wie geplant, können die ersten Familien dann schon im nächsten Sommer einziehen. Ende 2022 soll unser kleines ‚Waldquartier‘ komplett fertig sein“, kündigt Bonava-Projektleiterin Uta Matznick an.



Die schlüsselfertig angebotenen Doppelhäuser bieten fünf Zimmer, verteilt auf drei Etagen und etwa 151 m² Wohnfläche. Alle Häuser werden im Energieeffizienzstandard KfW-55 errichtet. Für Kaufinteressenten ergeben sich dadurch attraktive Förderangebote. Die Grundstücksgrößen samt Sonnenterrasse und Garten variieren zwischen 289 und 488 m². Zu jedem Haus gehören zudem zwei Pkw-Stellplätze.



Für Bonava ist das Waldquartier nur eines von drei Bauvorhaben in Zossen. Direkt am idyllischen Nottekanal und nahe der Altstadt entsteht bereits ein Quartier mit 171 Eigentumswohnungen. Eine weitere Siedlung mit 75 Reihenhäusern an der Fontanestraße ist noch in Vorbereitung.