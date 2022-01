Bonava startet in Hattingen mit Erschließungsarbeiten

Der Projektentwickler Bonava hat die Vorbereitungen für eine neue Wohnsiedlung in Hattingen gestartet. Auf dem rund ein Hektar großen Areal zwischen Im Westenfeld, Denkmalstraße und Wuppertaler Straße sollen bis Ende 2024 insgesamt 30 neue Häuser sowie 10 Wohnungen entstehen. Ein entsprechender Bebauungsplan wurde Mitte 2020 verabschiedet.

„Wir profitieren aktuell von den milden Temperaturen. So konnten wir schon im Dezember mit den Erdarbeiten für den Kanalbau beginnen. Sobald das Gelände vorbereitet ist und die Baugenehmigungen vorliegen, werden wir voraussichtlich im Laufe des Sommers auch den Verkauf starten. Der eigentliche Bau der Häuser soll dann im zweiten Halbjahr folgen“, berichtet Bonava-Projektleiterin Claudia Kurz.



Das Bebauungskonzept für die „Winzerhöhe“ sieht 20 Doppelhaushälften, 8 Reihenhäuser sowie 2 freistehende Einfamilienhäuser vor, die sich harmonisch in eine gewachsene Siedlung einfügen. In einem Mehrfamilienhaus an der Wuppertaler Straßen sollen nach aktuellem Stand zudem 10 geförderte Mietwohnungen entstehen. Die Eigenheime werden aufgrund der Hanglage teilweise mit einer integrierten Garage im Haus geplant. Die Wärmeversorgung der gesamten Siedlung soll durch ein quartierseigenes energieeffizientes Blockheizkraftwerk erfolgen.



Die geplante Siedlung im Stadtteil Winz-Baak ist nicht das erste Bonava-Projekt in Hattingen. Schon 2019 stellte das deutsch schwedische Unternehmen ein Wohnquartier mit 26 Eigentumswohnungen und 23 Häusern auf dem ehemaligen Elsche-Areal am Südring fertig. Weitere Wohnquartiere des Bauträgers finden sich auch in Wülfrath, Velbert und Wuppertal.