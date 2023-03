Bonava startet finalen Abschnitt in Schönefeld

Nach fast 10 Jahren Bauzeit geht das Wohnquartier rund um den Schönefelder Bayangol-Park auf die Zielgerade. Der Projektentwickler Bonava stellt jetzt die Details für sein letztes Baufeld in der Theodor-Fontane-Allee 2-2h vor. Auf dem rund 14.000 m² großen Grundstück werden bis 2026 weitere 102 Eigentumswohnungen entstehen.

.

Der neue Abschnitt umfasst insgesamt 9 Stadtvillen mit je drei Etagen plus Staffelgeschoss. Die geplanten Wohnungen bieten 1,5 bis 5 Zimmer und eignen sich damit sowohl für Singles und Paare als auch für Familien. Die Größen variieren zwischen 46 und 143 m². Zu jeder Wohnung gehört eine Terrasse mit Gartenzugang, ein Balkon oder eine großzügige Dachterrasse. Alle Ebenen werden barrierefrei per Aufzug erreichbar sein. Die Stadtvillen gruppieren sich um einen grünen Innenhof, der durch einen großen Spielplatz und zahlreiche Sitzgelegenheiten zum beliebten Treffpunkt der Bewohner werden soll. Unterhalb der geplanten Anlage schafft eine zentrale Tiefgarage Platz für 90 Pkw, Fahrräder und auch einen eigenen Raum für Kinderwägen. Weitere 39 Pkw-Stellplätze sind im Außenbereich der Häuser vorgesehen.



„Die ersten Arbeiten werden schon in Kürze anlaufen, sodass wir spätestens im Frühling 2025 die ersten Schlüssel übergeben können. Knapp zwei Jahre später wollen wir unsere Arbeiten in Schönefeld dann final abschließen“, berichtet Bonava-Projektleiterin Maria Mannewitz, die das Bauvorhaben gemeinsam mit Rainer Buckenauer betreut. Insgesamt wird der Projektentwickler dann 969 neue Wohnungen und Häuser entlang des Bayangol-Parks errichtet haben. Diese teilen sich auf in 105 Reihenhäuser, 484 Mietwohnungen sowie 380 Eigentumswohnungen.



„Als wir 2012 unsere ersten Reihenhäuser vorstellten, waren wir allein auf einer riesigen Fläche und nur ganz Wenige konnte sich vorstellen, in welch rasantem Tempo sich dieser Ort verändern würde. Heute ist rund um unser Quartier ein lebendiges Viertel und ein beliebtes Zuhause für hunderte Familien entstanden. Wir rechnen deshalb auch für unseren letzten Abschnitt mit einer guten Nachfrage“, sagt Projektleiter Rainer Buckenauer.