Bonava startet den nächsten Abschnitt des Quartiers „Wohnen am Park“ in Berlin

Der Projektentwickler Bonava startet den nächsten Abschnitt des Quartiers „Wohnen am Park“ in Schönefeld. Auf einem rund 15.000 m² großen Grundstück an der Bertolt-Brecht-Allee Ecke Alfred-Döblin-Allee sollen ab dem kommenden Jahr 11 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 140 Eigentumswohnungen entstehen.

„Obwohl wir schon bald über 500 Wohnungen und Häuser fertiggestellt haben, reißt die Nachfrage nicht ab. Ganz im Gegenteil, Schönefeld wird immer beliebter. Wir haben deshalb Grundrisse für unterschiedlichste Zielgruppen zusammengestellt: Vom Single bis zur Familie werden hier alle etwas Passendes finden“, erklärt Bonava-Projektleiter Rainer Buckenauer.



Der neue Abschnitt umfasst insgesamt 11 Stadtvillen mit je drei Etagen plus Staffel- bzw. Dachgeschoss. Die Wohnungsgrößen reichen von eineinhalb Zimmern mit 44 m² bis zu 5 Zimmern mit 135 m² Wohn-Nutzfläche. Je nach Ebene gehört zu jeder Wohnung eine Terrasse mit Gartenzugang, ein Balkon oder eine großzügige Dachterrasse. Alle Ebenen werden barrierefrei per Aufzug erreichbar sein. Unterhalb der Anlage entsteht eine zentrale Tiefgarage mit 125 Stellplätzen. Weitere Parkflächen sind im Außenbereich der Häuser vorgesehen.



Entlang der Bertolt-Brecht-Allee baut Bonava in den kommenden Jahren insgesamt rund 1.000 Häuser und Wohnungen. 262 Mietwohnungen davon befinden sich derzeit im Bau. Weitere 144 Wohnungen und 105 Reihenhäuser am Bayangol-Park sind bereits fertiggestellt. Die Flughafengemeinde Schönefeld rechnet in den kommenden Jahren mit gut 20.000 neuen Einwohnern.