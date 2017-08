Bonava startet Bauarbeiten in den Hamburger Magnoliengärten

Die Baukräne in Lohbrügge drehen sich im Akkord und ein Ende ist nicht in Sicht. Nachdem entlang des Reinbeker Redders schon die ersten Mietshäuser in die Höhe wachsen, startet der Projektentwickler Bonava auch die Bauarbeiten für weitere 100 Eigentumswohnungen in den „Magnoliengärten“. Damit läuft das dritte Bauvorhaben des Unternehmens in Bergedorf an.

„Sobald die Erdarbeiten abgeschlossen sind, beginnen wir noch im August mit dem Hochbau der Häuser. Die ersten Familien werden dann schon Ende 2018 in ihr neues Zuhause einziehen können. Etwa ein Jahr später werden die ‚Magnoliengärten' komplett fertig sein“, sagt Bonava-Projektleiterin Sabine Feldmann.



Die 100 Eigentumswohnungen verteilen sich auf insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser mit vier Etagen. Die Wohnungen zu Preisen ab 135.000 Euro bieten rund 40 bis 118 m², ein bis vier Zimmer sowie jeweils einen Balkon oder eine Terrasse. In zwei getrennten Tiefgaragen sind 101 Stellplätze geplant.



Die „Magnoliengärten“ bilden derzeit den Auftakt für das neue Wohnviertel „Lohbrügger Gärten“ entlang des Reinbeker Redders. Über 500 Wohnungen und Häuser von insgesamt drei verschiedenen Bauträgern sollen hier in den kommenden Jahren entstehen. 251 Wohnungen baut allein der deutsch-schwedische Projektentwickler Bonava. 151 Mietwohnungen - davon 92 gefördert - befinden sich bereits im Bau und sollen ebenfalls bis 2019 fertiggestellt werden.