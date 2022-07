Bonava startet in den nächsten Tagen die Bauarbeiten für das Familienquartier Bergische Gärten in Wülfrath. Auf dem knapp 14.000 m² großen Gelände am Haselnussweg sollen bis 2025 insgesamt 47 neue Häuser entstehen. Der Projektentwickler hatte das Gelände Ende 2020 erworben .

