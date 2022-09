Bonava startet Bau auf Hattinger Winzerhöhe

Bonava startet im Oktober mit den Bauarbeiten im Quartier Winzerhöhe in Hattingen. Auf einem rund 10.000 m² großen Areal zwischen Im Westenfeld, Denkmalstraße und Wuppertaler Straße sollen bis Ende 2024 insgesamt 30 neue Häuser sowie 10 Wohnungen entstehen.

„Die Erschließung des Grundstücks ist abgeschlossen und auch die ersten Baugenehmigungen liegen uns inzwischen vor. Damit können nun die Arbeiten für die Siedlung starten. Im Oktober werden wir die ersten Baugruben ausheben, ab November geht es dann Stein auf Stein in die Höhe. Läuft weiter alles wie geplant, werden die ersten Familien im Frühling 2024 einziehen“, berichtet Bonava-Projektleiterin Claudia Kurz.



Das Bebauungskonzept für die „Winzerhöhe“ sieht 20 Doppelhaushälften, 8 Reihenhäuser sowie 2 freistehende Einfamilienhäuser vor, die sich harmonisch in eine gewachsene Siedlung einfügen. Die überwiegend unterkellerten Eigenheime bieten je nach Wunsch vier bis sechs Zimmer und rund 138 bis 249 m² Wohn- und Nutzfläche. Die jeweiligen Grundstücksgrößen betragen bis zu 454 m². Zu jedem Haus gehört eine Garage, die aufgrund der Hanglage teilweise direkt in die Gebäude integriert wird. Hinzu kommt jeweils ein weiterer Außenstellplatz.



Ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus an der Wuppertaler Straße wird das Quartier abrunden. Die zehn geplanten Wohnungen bieten zwei, drei oder auch vier Zimmer mit 50 bis 88 m² Wohnfläche und jeweils einen Balkon oder eine Terrasse. Die Wärmeversorgung der gesamten Siedlung wird durch ein quartierseigenes energieeffizientes Blockheizkraftwerk erfolgen.



„Die ersten Häuser sind inzwischen verkauft. Und die Interessentenliste ist weiterhin lang, denn es gibt aktuell kaum vergleichbare Bauvorhaben. Vor allem das Wohnumfeld hat viele Familien sofort überzeugt: ruhig, grün und Kitas sowie Schulen sind ebenfalls nicht weit. Auch dass wir als Bauträger verlässliche Preise, Qualität und Fertigstellungstermine bieten, ist für viele Interessenten aktuell ein wichtiger Faktor“, berichtet Claudia Kurz.



Für Bonava ist die geplante Siedlung nicht das erste Bauvorhaben in Hattingen. Schon 2019 stellte das deutsch schwedische Unternehmen ein Ensemble mit 26 Eigentumswohnungen und 23 Häusern auf dem ehemaligen Elsche-Areal am Südring fertig. Weitere Wohnquartiere des Bauträgers finden sich auch in Wülfrath, Velbert und Wuppertal.