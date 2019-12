Bonava startet auf dem Studiogelände der Berliner Synchron

Der Projektentwickler Bonava hat am Freitag den ersten Spatenstich für ein neues Wohnquartier in Berlin-Lankwitz. Auf dem Studiogelände der Berliner Synchron wird in den nächsten zwei Jahren ein Neubau-Ensemble mit 143 Wohnungen entstehen. Neben 107 Eigentumswohnungen sind 36 geförderte Mietwohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten geplant. Insgesamt entstehen in den Lankwitzer Hofgärten 10.316 m² neue Wohnfläche.

.

„Wir sind einen Tick später dran als erhofft, werden jetzt aber mit großem Tempo loslegen. Bis Ende 2021 soll alles fertig sein. Die ersten Familien werden allerdings schon etwas früher einziehen können“, verrät Bonava-Projektleiter Jan Knaute.



Das etwa 9.400 m² große Areal an der Mühlenstraße 52-54 hat eine lange Geschichte. 1938 wurde hier die Hauptfilmstelle der Luftwaffe errichtet. 11 Jahre später gründete der Filmproduzent Wenzel Lüdecke in den gleichen Räumlichkeiten die Berliner Synchron, die bis heute zu den bedeutendsten Synchronstudios Deutschlands zählt. Hier wurden weltberühmte Filme und Serien wie Der Pate, Star Wars, Forrest Gump, Ice Age und Breaking Bad mit deutschen Stimmen neu vertont. Im Frühjahr 2017 gab das Unternehmen den Lankwitzer Standort auf und zog nach Berlin-Schöneberg.



Den Startschuss gab Bonava auch für ein neues Projekt nördlich der Berliner Stadtgrenze. In Oranienburg läuft der Abriss des ehemaligen DHL-Logistikzentrums auf Hochtouren, da werden im nördlichen Teil schon die ersten Bodenplatten des neuen Wohnquartiers gegossen. 104 Doppelhaushälften, 70 Reihenhäuser sowie 13 freistehende Einfamilienhäuser werden bis dahin auf dem rund 7,5 Hektar großen, ehemaligen Gewerbeareal entstehen.



„Dass Abriss und Neubau hier direkt nebeneinander laufen, ist für die Baustellenlogistik schon ungewöhnlich, auf dem riesigen Areal aber gar kein Problem. Die Erschließung im nördlichen Bauabschnitt ist nahezu fertig, sodass wir nun Schritt für Schritt mit dem Hochbau der Häuser starten können. Die ersten Familien werden also schon im kommenden Jahr einziehen können. Läuft alles nach Plan, wird 2025 das gesamte Quartier fertig sein“, berichtet Bonava-Projektleiter Felix Rathke.