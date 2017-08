Bonava startet am Bahnhof Loh

Mit dem Abriss der Eisenbahnunterführung gibt Bonava in dieser Woche den Startschuss für den Bau eines neuen Wohnquartiers am ehemaligen Bahnhof Loh im nordrhein-westfälischen Schwelm (zwischen Wuppertal und Hagen). Auf dem 22.000 m² großen Areal sollen bis Ende 2019 79 Reihen- und Doppelhäuser errichtet werden. Der Projektentwickler verantwortet auch die Erschließung des Geländes, inklusive einer verkehrsberuhigten Zufahrtsstraße.

In Summe sieht das Reißbrett 28 Doppelhaushälften plus 51 Reihenhäuser vor, die den Rand des ehemaligen Bahnhofsgeländes säumen werden. Je nach Typus halten die Häuser fünf oder sechs Zimmer vor, wahlweise mit Dachterrasse. Die jeweilige Wohnfläche pendelt zwischen 160 bis 200 m², die Grundstücksgröße (variabel inklusive Garten und zwei Stellplätzen, respektive Garage) zwischen 137 und 625 m². Nach Auskunft von Bonava-Projektleiterin Claudia Kurz konnten bereits 17 Häuser am Markt platziert werden.



Nach derzeitiger Planung werden die Erdarbeiten im Herbst abgeschlossen sein, woran sich zügig der eigentliche Bau anschließt. Das neue Quartier an der Rheinischen Straße soll Ende 2019 schlüsselfertig übergeben werden können. Die Zufahrtstraße wird parallel auf den Namen Gustav-Heinemann-Straße getauft.