Bonava setzt Grundstücksankäufe in Köln fort

Bonava setzt seine Ankäufe in der Domstadt fort. Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen wird der Projektentwickler ein Wohnquartier mit 132 Wohneinheiten entwickeln. Das jetzt erworbene Grundstück an der Geldernstraße ist Teil des städtischen Entwicklungskonzepts „LiebigQuartier” und der vierte Grundstückskauf von Bonava in NRW innerhalb weniger Monate.

.

Auf dem rund 9.600 m² großen Areal in der Geldernstraße 23 plant der Bauträger bis 2030 die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers mit insgesamt 132 Eigentums- und Mietwohnungen, wovon mindestens 30 Prozent öffentlich gefördert sind. Außerdem wird es im Quartier unterschiedliche gewerbliche Nutzungsmöglichkeiten entlang der Geldernstraße geben. So soll beispielsweise eine Bäckerei mit Außengastronomie entstehen.



In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Grundstück vorwiegend gewerblich genutzt, zuletzt als Baustoffhandel. Bevor Bonava mit dem Hochbau beginnen kann, erfolgt der Rückbau der Bestandsanlagen.



Das Grundstück ist Teil des räumlichen Entwicklungskonzepts LiebigQuartier, das von der Stadt Köln erarbeitet wurde, um eine nachhaltige Weiterentwicklung des Veedels mit einem Mix aus gewerblicher und wohnbaulicher Nutzung zu ermöglichen. Insgesamt strebt die Stadt Köln mit dem Konzept an, die Aufenthaltsqualität im LiebigQuartier zu verbessern.



„Der Kölner Wohnungsmarkt gilt als einer der angespanntesten in Nordrhein-Westfalen. Umso mehr freuen wir uns, dass unser neues Projekt einen Beitrag zur städtebaulichen Weiterentwicklung des LiebigQuartiers leistet. Nach Grundstückskäufen in Haan, Köln-Niehl und Rommerskirchen handelt es sich damit bereits um unseren vierten Ankauf in NRW in nur wenigen Monaten und zeigt die Bedeutung der Region für unser Unternehmen“, sagt Daniel Korschill, Regionsleiter für Nordrhein-Westfalen bei Bonava.



Auch der Standort des neuen Projekts überzeugt durch seine Lagequalität. Eine Kita, eine Grundschule, ein Nahversorger, ein Krankenhaus sowie verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen befinden sich in fußläufiger Nähe. Eine S-Bahn-Anbindung gewährleistet eine schnelle Verbindung in die Kölner Innenstadt sowie in die umliegenden Regionen. Mit dem Blücherpark, dem Lohsepark und dem Geldernpark liegen zudem drei wichtige Grün- und Erholungsflächen in kurzer Distanz und erhöhen die Aufenthaltsqualität des Quartiers zusätzlich.