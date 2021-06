Bonava präsentiert Pläne für Wedeler Tor

Der Projektentwickler Bonava plant ein neues Wohnquartier im schleswig-holsteinischen Wedel, in direkter Nähe zu Hamburg. Auf einem ehemaligen Tankstellengelände an der Rissener Straße 99-101 soll bis 2023 ein Ensemble mit 123 Miet- und Eigentumswohnungen sowie einer neuen Kita entstehen.

.

Das Quartierskonzept umfasst insgesamt fünf Mehrfamilienhäuser. Verteilt auf bis zu fünf Geschosse + Staffelgeschoss werden 61 Eigentumswohnungen, 35 geförderte und 5 freifinanzierte Mietwohnungen sowie 22 Mikroapartments entstehen. Auch eine Kita für 60 Kinder wird in das Quartier integriert.



”Das Grundstück wird nicht wiederzuerkennen sein. Statt dem früheren Benzingeruch wird hier bald der Duft von Obstbäumen und blühenden Hecken über das Grundstück wehen und die Bienen anlocken. Wir planen ein sehr grünes, nachhaltiges Quartier, das als ’Wedeler Tor’ den perfekten Übergang zu den angrenzenden Naturlandschaften bildet”, beschreibt Ansh Gurditta, der gemeinsam mit Levke Gloyer die Projektleitung übernimmt, die Konzeptidee.



Von der nahen Bundesstraße wird im Inneren der Quartiers nichts mehr zu spüren sein. Die Gebäude werden mit Schallschutzfenstern ausgestattet und gruppieren sich um einen grünen Innenhof, der zum Treffpunkt der künftigen Nachbarn werden soll. Zahlreiche alte Obstsorten und Hecken wie Schlehen, Sanddorn oder Holunder sollen zum gemeinsamen Naschen und Verweilen einladen. Auch die Dächer werden begrünt.



Die geplanten Eigentumswohnungen bieten bis zu 3,5 Zimmer, 40 bis 114m² Wohnfläche und jeweils einen Balkon oder eine großzügige (Dach-)Terrasse. Einige Wohnungen im Erdgeschoss erhalten zudem einen eigenen Gartenanteil von bis zu 80 m². Die 62 Mietwohnungen mit zwei, drei oder vier Zimmern werden als Paket an einen Investor veräußert. Der Käufer steht noch nicht fest.



Während in den Miet- und Eigentumswohnungen vor allem Familien, Paare und Singles aus dem Hamburger Raum ein neues Zuhause finden, richten sich die Mikroapartments an eine andere Zielgruppe. Die vollmöblierten Apartments sind mit durchschnittlich 28 m² deutlich kleiner und auf geschäftliche Pendler zugeschnitten, die Ihren Lebensmittelpunkt eigentlich außerhalb der Region haben. Auch für Studierende der nahen Fachhochschule könnten die kleinen Wohnungen attraktiv sein.



Unterhalb der Anlage ist eine zentrale Tiefgarage vorgesehen. Für alle Bewohner, die eher auf das Fahrrad setzen, entstehen ebenfalls großzügige Stellflächen, zum Teil auch mit Lademöglichkeit für Pedelecs, und sogar drei Fahrradreparaturstationen. Alle Wohnungen werden im Energieeffizienzstandard KfW-55 errichtet. Für die Käufer eröffnen sich dadurch attraktive Förderangebote.



”Das Interesse an den Wohnungen ist schon jetzt groß. Deshalb wollen wir keine Zeit verlieren und noch in diesem Jahr mit dem Bau starten. Die ersten Bewohner können voraussichtlich 2023 einziehen”, umreist Projektleiterin Levke Gloyer den aktuellen Zeitplan.