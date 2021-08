Bonava präsentiert Pläne für Fellbachquartier

Der Projektentwickler Bonava plant ein neues Wohnquartier in Fellbach bei Stuttgart. Auf einem rund 2.700 m² großen Areal an der Ringstraße 8 sollen bis 2024 insgesamt 60 neue Wohnungen und Apartments sowie ein Bürohaus entstehen. Bis 2020 wurde das Gelände als Produktionsstandort der RAY Öl- und Gasbrenner GmbH genutzt.

.

”Der Bebauungsplan ist seit Mai rechtskräftig und auch die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Wir können also schon bald mit den ersten Arbeiten starten. Ab Oktober werden zunächst die alten Bestandsgebäude zurückgebaut, bevor wir im kommenden Frühjahr mit dem Neubau starten. Läuft alles wie geplant, wird das Fellbachquartier im Sommer 2024 fertig sein”, sagt Bonava-Projektleiterin Vanessa Biruk.



Das Quartierskonzept umfasst insgesamt drei Mehrfamilienhäuser, die sich um einen grünen Innenhof gruppieren. Verteilt auf bis zu fünf Geschosse sind 30 Business-Apartments sowie 30 Eigentumswohnungen geplant. 12 der Wohnungen sind für die staatliche Eigentumsförderung durch ein Z15-Darlehen reserviert. Ein Bürohaus mit bis zu 50 Arbeitsplätzen wird das kleine Quartier komplettieren.



Die geplanten Eigentumswohnungen bieten 2, 3 oder auch 4 Zimmer, 56 bis 115 m² Wohnfläche und jeweils einen Balkon oder eine großzügige (Dach-)Terrasse. Einige Wohnungen im Erdgeschoss erhalten zudem einen eigenen Gartenanteil.



Während in den Eigentumswohnungen vor allem Familien und Paare aus der näheren Umgebung ein neues Zuhause finden sollen, richten sich die Mikroapartments an eine andere Zielgruppe. Die Wohnungen sind mit 23 bis 56 m² Wohnfläche etwas kleiner und auf geschäftliche Pendler zugeschnitten, die ihren Lebensmittelpunkt eigentlich außerhalb der Region haben.



”Der Standort im Herzen von Fellbach ist einfach ideal für Pendler. Die nächste Bahn liegt nur 170 Meter entfernt und braucht lediglich 15 Minuten bis Stuttgart-Mitte. Trotzdem wollen wir hier kein Schlafquartier, sondern ein Wohnumfeld schaffen, in dem sich alle Nachbarn sofort wohlfühlen. So wird es für die Businessapartments beispielsweise eine Gemeinschaftsküche mit angeschlossener Dachterrasse geben. Und auch der begrünte Innenhof mit Sitzgelegenheiten und Outdoor-Sportgeräten wird sicher schnell zu einem beliebten Treffpunkt der Nachbarn”, erklärt Vanessa Biruk.



Unterhalb der Anlage ist eine zentrale Tiefgarage mit Platz für 67 Pkw vorgesehen. Für alle Bewohner, die eher auf das Fahrrad setzen, entstehen ebenfalls großzügige Stellflächen, zum Teil auch mit Lademöglichkeit für Pedelecs. Auf den Dächern ist eine Fotovoltaik-Anlage vorgesehen. Die Wärmeversorgung erfolgt über ein quartierseigenes energieeffizientes Blockheizkraftwerk. Die Eigentumswohnungen werden dem Energieeffizienzstandard KfW-55 entsprechen. Für die Käufer eröffnen sich dadurch attraktive Förderangebote.