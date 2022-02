Bonava präsentiert Baupläne für Rheintalgärten in Bad Honnef

Der Projektentwickler Bonava plant ein neues Bauvorhaben mit dem Titel „Rheintalgärten“ in Bad Honnef. Auf einem rund 3.000m² großen Grundstück an der Konrad-Adenauer-Straße 19 sollen bis 2024 insgesamt 31 neue Wohnungen entstehen.

.

„Wir wollen in den Rheintalgärten ein Zuhause für alle Generationen schaffen. Neuer Wohnraum wird in Bad Honnef dringend benötigt und der Standort ist dafür einfach ideal. Junge Familien werden sich hier ebenso wohlfühlen, wie ältere Paare und Singles“, sagt Bonava-Projektleiterin Vanessa Zartmann.



Das Quartierskonzept sieht ein architektonisch hochwertig gestaltetes Ensemble mit vier unterschiedlich großen Mehrfamilienhäusern vor. Verteilt auf zwei bzw. drei Etagen plus Staffelgeschoss entstehen jeweils 5 bis 11 Wohnungen pro Haus. Die geplanten Wohnungen selbst werden barrierefrei und bieten zwei bis fünf Zimmer sowie jeweils eine große Terrasse mit Garten bzw. einen Balkon.



„Wir haben uns intensiv mit dem Standort beschäftigt und werden ein Wohnquartier schaffen, das sich harmonisch in das Umfeld einfügt. Den Projektnamen ‚Rheintalgärten‘ haben wir daher bewusst gewählt, denn hier wird es auch in Zukunft sehr grün bleiben“, betont die Projektleiterin.



Unterhalb der Anlage entsteht dagegen eine zentrale Tiefgarage mit Platz für 35 Pkw. Alle Bewohner, die auf ein eigenes Auto verzichten wollen, können zukünftig auf eine E-Bike sowie auf zwei E-Autos als Car-Sharing-Fahrzeuge zurückgreifen, die jeweils auf bzw. vor dem Grundstück stationiert werden. So werden nicht nur die Bewohner selbst, sondern die gesamte Nachbarschaft das neue Car-Sharing-Angebot nutzen können.



„Wir haben bereits eine gültige Baugenehmigung, sodass die ersten Vorbereitungen auf dem Areal jetzt anlaufen können. Im März werden wir mit dem Rückbau des Bestandsgebäudes starten und anschließend die Baugrube ausheben. Der Hochbau wird voraussichtlich im Spätsommer beginnen. Läuft weiterhin alles wie geplant, können spätestens im Frühjahr 2024 die ersten Bewohner einziehen“, beschreibt Vanessa Zartmann den aktuellen Zeitplan. Auch der Verkauf der ersten Wohnungen wird bereits vorbereitet und soll im Frühling starten.