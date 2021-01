Bonava plant Wohnungen am Gesundheitscampus

Die Bonava hat ein weiteres Bauvorhaben in der Hauptstadtregion angekündigt. Auf einem neu akquirierten Grundstück am Campus in Buch wird ein Mehrfamilienhaus mit 70 Eigentumswohnungen entstehen. Das Neubauprojekt wird im Sommer in den Vertrieb starten.

