Bonava plant Wohnquartier in Wülfrath

Der Projektentwickler Bonava plant ein neues Familienquartier in Wülfrath. Auf einem knapp 14.000 m² großen Gelände am Haselnussweg sollen bis 2024 insgesamt 48 neue Häuser entstehen. Der Kaufvertrag für das bislang brachliegende Areal wurde kurz vor Jahreswechsel unterzeichnet.

„Bis wir 2022 mit dem Hochbau starten können, sind noch viele Details zu klären. Doch zumindest einige Rahmendaten stehen schon fest. Wir planen einen abwechslungsreichen Mix aus sechs verschiedenen Haustypen, um die Hanglage jeweils optimal zu nutzen. Insgesamt werden 36 Doppelhaushälften, 8 freistehenden Einfamilienhäuser sowie 4 Reihenhäuser entstehen“, kündigt Bonava-Projektleiter Nikolai Kazda an, der das Bauvorhaben zusammen mit Marie Tirier betreut.



„Als Wohnstandort ist das Grundstück ideal. Nicht nur wegen des fantastischen Ausblicks über das Niederbergische Land. Auch Schulen und Kitas finden sich gleich in der näheren Nachbarschaft. Daher ist unsere Zielgruppe ganz klar: Wir werden hier ein bezahlbares Zuhause für Familien schaffen“, sagt Marie Tirier.



Das Projektteam rechnet mit zahlreichen Interessenten, bittet allerdings um etwas Geduld. Der Verkauf soll im Herbst anlaufen. Interessenten können sich schon jetzt unverbindlich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 670 80 80 vormerken lassen.



Für Bonava ist es nicht das erste Bauvorhaben in Wülfrath. Unter dem früheren Namen NCC baute das deutsch-schwedische Unternehmen bereits zwei Mehrfamilienhäuser an der Schillerstraße. Weitere Wohnquartiere entstehen zudem in Wuppertal und Velbert.