Bonava plant neues Wohnquartier in Dortmund

Bestandsgebäude in der Dortmunder Idastraße im Stadtteil Lütgendortmund

Projektentwickler Bonava (früher NCC) plant den Bau eines neuen Wohnquartiers in der Idastraße in Dortmund-Lütgendortmund. In den letzten Jahren waren vom Vorbesitzer des Areals, der Olympia Immobilien GmbH, Sanierungspläne für die vorhandenen Bestandsgebäude geprüft und die 112 Wohnungen bereits entmietet worden. Doch dieses Vorhaben wurde nun zu den Akten gelegt, die Gebäude werden abgerissen und weichen damit den Neubauplänen von Bonava.

.

„Eine Sanierung der bestehenden Mehrfamilienhäuser hat sich bei näherer Prüfung als unwirtschaftlich erwiesen“, erklärte Bonava-Projektleiterin Corinna Tiggelman. Die Grundrisse der vorhandenen zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser seien heute einfach nicht mehr zeitgemäß. „Wir planen stattdessen ein kleines Familienquartier aus Reihen-, Doppel- und freistehenden Einfamilienhäusern, das sich harmonisch in das Viertel einfügt“, so Tiggelmann.



Auf dem rund 9.500 m² großen Grundstück zwischen Idastraße, In der Schmechting, Neu-Crengeldanz-Straße und Auf dem Toren sollen nun ab Herbst 2017 circa 40 neue Eigenheime entstehen. Der entsprechende Grundstückskaufvertrag wurde noch im Dezember 2016 zwischen der Olympia Immobilien GmbH und dem Bauträger Bonava abgeschlosen. Die bestehenden Wohnungen sind im Einvernehmen mit den Mietern bereits komplett leer gezogen, sodass voraussichtlich noch im Frühjahr der Rückbau der sieben Mehrfamilienhäuser auf dem Gelände beginnen soll. Bis zum Jahresende 2018 sollen dann die ersten Familien in ihr neues Haus einziehen können.



Im direkten Umfeld des Quartiers finden sich mehrere Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten. Die Dortmunder und Bochumer Innenstädte sind über den ÖPNV angebunden und mit dem PKW innerhalb weniger Minuten erreichbar.



Dortmund lockt Investoren

Die Häuser an der Idastraße sind bereits das dritte aktuelle Bauvorhaben des deutsch-schwedischen Projektentwicklers in Dortmund. In der Innenstadt-Ost baut das Unternehmen derzeit 72 Mietwohnungen an der Kleverstraße [Bonavas Projektpipeline prall gefüllt] sowie weitere 28 Mietwohnungen an der Kronenstraße.



Neben Bonava ist auch Revitalis als bundesweit aktiver Investor sehr engagiert in der Ruhrgebietsstadt. Auf einer Fläche von 10.900 m² will das Hamburger Unternehmen am Rande des Dortmunder Kreuzviertels 520 Wohneinheiten realisieren und damit dringend benötigten Wohnraum schaffen. Der Komplex soll sich aus 300 „Micro-Apartments“ und 220 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe zusammenfügen [Revitalis will sich (erneut) in Dortmund engagieren]. Außerdem ist Revitalis zusammen mit Dereco am Dortmunder Phoenix See mit der Realisierung eines Wohnprojektes der Luxusklasse beschäftigt [Revitalis entwickelt Wohnquartier am Dortmunder Phoenix See]. Ein weiteres Wohnbauprojekt plant die CG Gruppe, die 65 Wohnungen mit dem Projekt Südtribüne errichten will und kürzlich den entsprechenden Bauantrag einreichte [CG Gruppe reicht Bauantrag für Wohnprojekt „Südtribüne“ ein].



Wie in allen Ballungsräumen sind auch in Dortmund als wachsender Stadt Wohnungen aller Kategorien Mangelware. Bereits im letzten Sommer trafen sich laut Medienberichten Stadt und Investoren im Rahmen eines Forums, um über mögliche Lösungsansätze zu beraten und mit der Kampagne „Dortmunder schaffen Wohnraum“ auf die Problematik aufmerksam zu machen. Dortmund hat mittlerweile fast 600 000 Einwohner und rund 316 000 Haushalte. Sowohl bezahlbare Mietwohnungen als auch qualitativ hochwertiger Wohnraum sind stark nachgefragt. Mit dem Forum will die Stadt Investoren anlocken und den privaten Wohnungsbau als auch die Neubautätigkeiten der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft (DSG) angekurbeln.