Bonava plant Bau von 8 Mehrfamilienhäusern im Erpepark in Berlin-Köpenick

Der Projektentwickler Bonava plant den Bau eines neuen Wohnquartiers nahe der Erpe in Berlin-Köpenick. Auf dem rund 5.600 m² großen Grundstück an der Salvador-Allende-Straße Ecke Fürstenwalder Damm sollen bis 2021 insgesamt acht Mehrfamilienhäuser mit 43 Eigentumswohnungen entstehen.

Bonava Deutschland GmbH (ehem. NCC Deutschland GmbH) Berlin

„Eine besondere Herausforderung dieser schönen Lage ist der hohe Grundwasserspiegel und der schwierige Untergrund. Bis alle Baugrundkonzepte und Genehmigungen vorliegen, wird es darum noch etwas dauern. Wir rechnen aktuell mit einem Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2019. Gut zwei Jahre später werden die Wohnungen dann bezugsfertig sein“, sagt Bonava-Projektleiterin Uta Matznick.



Die geplanten Stadtvillen mit zwei beziehungsweise drei Etagen plus Staffelgeschoss umfassen jeweils fünf bis sechs Wohnungen. Die Eigentumswohnungen bieten hauptsächlich zwei oder drei Zimmer, 50 bis 83 m² Wohnfläche und jeweils einen Balkon oder eine Dachterrasse. Einige der Erdgeschosswohnungen erhalten zudem einen kleinen Gartenanteil. Parkflächen für 32 PKW sind im Außenbereich der Häuser vorgesehen.



Das geplante Quartier liegt nördlich der Müggelspree und in unmittelbarer Nähe des namensgebenden Flüsschens Erpe (auch bekannt als Neuenhagener Mühlenfließ). Das ehemalige Wochenend- und Kleingartenareal war bereits länger ungenutzt und zuletzt stark verwildert.