Bonava plant Bau von 66 Eigentumswohnungen in Stahnsdorf

Visualisierung der Wilhelm-Külz-Straße 58-60

© Bonava Deutschland GmbH

Der Projektentwickler Bonava hat den Verkauf für 66 neue Wohnungen in der Gemeinde Stahnsdorf bei Potsdam gestartet. Auf einem gut 10.000 m² großen Areal an der Wilhelm-Külz-Straße 58-60 soll bis 2021 ein Neubauquartier aus sechs Mehrfamilienhäusern entstehen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Bonava Deutschland GmbH Stahnsdorf

„Wir wollen spätestens im Frühjahr 2019 mit dem Bau der Häuser starten. Etwa zwei Jahre später sollen dann die ersten Nachbarn einziehen können. Bis zum Jahresende 2021 werden auch die letzten Wohnungen fertig sein“, erklärt Bonava-Projektleiter Christopher Haak.



Das Quartierskonzept umfasst insgesamt sechs elegante Stadtvillen mit je drei Etagen plus Staffel- bzw. Dachgeschoss. Die geplanten Eigentumswohnungen bieten zwei, drei oder vier Zimmer, rund 55 bis 114 m² Wohnfläche sowie jeweils einen Balkon oder eine Terrasse – zum Teil auch mit Gartenzugang. Ein besonderes Highlight des Quartiers werden die aufwändig gestalteten Außenanlagen mit kleinen Sitzinseln, einem Boule-Platz und Spielflächen für Kinder. Unterhalb der terrassenförmigen Anlage entsteht eine Tiefgarage mit Platz für 73 PKW. Weitere 45 Parkplätze sind im Außenbereich der Häuser vorgesehen.



„Wir schaffen hier nicht nur Wohnraum, sondern auch Orte für nachbarschaftliche Begegnungen. Wir wollen eine grüne Oase kreieren, in der sich alle Bewohner sofort wohlfühlen“, beschreibt Christopher Haak das Konzept des deutsch-schwedischen Projektentwicklers und freut sich über das große Interesse: „Die ersten Wohnungen sind schon reserviert.“



Für Bonava ist das Quartier in Stahnsdorf nur eines von sechs aktuellen Bauvorhaben in der näheren Umgebung. Im benachbarten Teltow baut Deutschlands aktivster Projektentwickler gleich zwei Quartiere mit insgesamt 272 Miet- und Eigentumswohnungen. Am Glindower See in Werder (Havel) ist zudem eine Wohnanlage mit 45 Eigentumswohnungen geplant. Weitere Siedlungen mit Einfamilienhäusern entstehen in Michendorf und Kladow.