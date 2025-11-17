Bonava plant 300 Wohnungen in Köln-Niehl

Bonava hat den Erwerb aller privaten Teilflächen in Köln-Niehl abgeschlossen. Auf rund 2,7 Hektar soll ein neues Wohnquartier auf dem Areal an der Feldgärtenstraße und der Hermesgasse mit etwa 290 bis 320 Wohnungen entstehen, darunter frei finanzierte und öffentlich geförderte Einheiten. Ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren ist in Vorbereitung

.

Derzeit bereitet Bonava ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren vor. Im Rahmen dieses Prozesses wird die Öffentlichkeit frühzeitig über Informationsveranstaltungen in die Planung eingebunden.



„Wir freuen uns, dass wir in Köln neuen und dringend benötigten Wohnraum schaffen können“, sagte Daniel Korschill. „Mit dem geplanten Wohnquartier in Niehl knüpfen wir an unsere in der Nachbarschaft bereits fertiggestellten Wohnbauprojekte in der Pastor-Wolf-Straße und in Köln Alt-Niehl sowie an das nahezu ausverkaufte Projekt Simonsveedel an.“



Das Planungsgebiet des neuen Quartiers liegt in einer attraktiven Lage nahe des Rheins, nördlich des grün gestalteten Niehler Friedhofs und ist im Norden sowie im Osten von einer Siedlung umgeben. Die Kölner Innenstadt ist nur 20 Autominuten entfernt, die Kita und der Sportplatz „Im Grund“ befinden sich in unmittelbarer Nähe. Viel öffentliche Grünfläche, ein großes Spielangebot für Kinder und teilweise geförderter Wohnraum machen das Quartier für Menschen jeden Alters sowie Singles und Familien interessant.



Nach Grundstückskäufen in Berlin-Buch und Haan ist dies bereits die dritte große Grundstücksakquisition für Bonava innerhalb weniger Monate.