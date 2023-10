Bonava macht Fortschritte in Schönefeld

Das Projekt Stadthäuser am Park 3 hat einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung erreicht. Der verantwortliche Projektentwickler Bonava hat mit dem Bau eines weiteren Mehrfamiliengebäudes in Schönefeld bei Berlin begonnen.

Bereits im Vorfeld wurde der Bau des Hauses 3 mit 14 Wohneinheiten erfolgreich gestartet. Gemeinsam mit Haus 4, welches aus 14 Wohneinheiten besteht, befinden sich jetzt 28 Eigentumswohnungen in der Bauphase. Gleichzeitig hat Bonava am 19. Oktober 2023 den Vertrieb im Haus 2 begonnen und wird planmäßig im Dezember die nächste Baugrube ausheben Der letzte Bauabschnitt mit insgesamt 102 Wohneinheiten ist ein wichtiger Schritt für das Projekt „Stadthäuser am Park 3“, das im März dieses Jahres angekündigt worden war [wir berichteten].



„Wir freuen uns, dass wir weiterhin eine hohe Nachfrage für unsere Stadthäuser in Schönefeld erleben. Natürlich stehen unsere Interessenten vor den aktuellen Herausforderungen steigender Zinsen. Wir als Bauträger sind uns diesen erschwerten Bedingungen bewusst und versuchen deshalb, unsere Wohnungen in Größe und Ausstattung bestmöglich anzupassen. Die im Vorjahr rapide gestiegenen Baukosten haben sich wieder eingependelt, sodass wir diesen Kostenvorteil im neuen Vertriebsabschnitt gerne an unsere neuen Kunden weitergeben", kommentiert Maria Mannewitz, verantwortliche Projektleiterin bei Bonava die Entwicklung.



Das Projekt „Stadthäuser am Park 3“ befindet sich an der Theodor-Fontane-Allee 2–2h in Schönefeld und umfasst eine Gesamtfläche von etwa 14.500 m². Insgesamt werden 102 Eigentumswohnungen mit 1,5 bis 5 Zimmern in neun Mehrfamilienhäusern angeboten. Die ersten Wohnungen sollen ab Dezember 2024 bezugsfertig sein.



Eine der Eigenschaften des Projekts sind die Tiefgaragenstellplätze, die bereits im Kaufpreis inbegriffen sind. Des Weiteren gibt es verschiedene Annehmlichkeiten, die Teil des „Happy Neighbourhood“-Konzepts sind. Hierzu zählen ein Spielplatz mit großem Holzflugzeug, eine Tischtennisplatte sowie ein gemeinschaftlicher, begrünter Innenhof. Bonava legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und hat deshalb Maßnahmen ergriffen, um diese zu fördern. Dazu gehören die Zertifizierung nach KfW-55-Standard und die Vorinstallation für E-Ladestationen in der Tiefgarage sowie auf den Außenstellplätzen.