Bonava legt Grundstein für 131 Wohnungen in Schorndorf

Bonava legte am vergangenen Donnerstag Abend den Grundstein für das neue Quartier „Im Mühlenviertel“ in der Daimlerstadt Schorndorf bei Stuttgart. Auf dem früheren Produktionsgelände der Firma Carl Pfleiderer zwischen Bismarck- und Olgastraße wird bis 2022 ein Neubau-Ensemble mit 131 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen.

.