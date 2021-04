Bonava baut Wohnanlage am Rostocker IGA-Park

Bonava plant erstmalig ein Wohnquartier in Rostock. Das deutsch-schwedische Unternehmen sicherte sich dafür ein knapp 7.000 m² großes Areal an der Albrecht-Tischbein-Straße, Ecke Kleiner Warnowdamm. Auf dem jahrzehntelang brachliegenden Grundstück soll ab 2022 ein Neubauensemble aus drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 84 Wohnungen entstehen.

„Noch laufen viele Detailplanungen, doch der Bauantrag ist bereits eingereicht. Gerade Eltern mit Kindern haben es in Rostock schwer, ein Zuhause mit genügend Platz für die ganze Familie zu finden. Wir planen daher vorrangig Drei- und Vierzimmerwohnungen, aber auch einige Zweizimmerwohnungen werden entstehen. Läuft alles wie vorgesehen, sollen die Bauarbeiten in gut einem Jahr starten. 2024 könnten dann die ersten Bewohner einziehen“, berichtet Bonava-Projektleiter Michael Zühlke.



„Künftig wollen wir auch unsere Erfahrungen aus den Metropolregionen verstärkt in Mecklenburg-Vorpommern einbringen. Insbesondere in Rostock ist der Bedarf an neuem Wohnraum enorm, sodass wir hier sehr aktiv auf Grundstückssuche sind. Unsere Konzepte gehen dabei über den reinen Bau von Häusern hinaus. Wir wollen ein echtes Zuhause und ein Wohnumfeld zum Wohlfühlen schaffen“, erklärt Regionsleiter Helmut Kunze den speziellen Bonava-Ansatz.



Ein besonderer Fokus soll deshalb auf der Außengestaltung am Kleinen Warnowdamm liegen. Diese soll nicht nur Elemente aus dem nahen IGA-Park aufgreifen, sondern auch als Ausgangspunkt für eine aktive Nachbarschaft dienen. Spielplätze für Kinder sind ebenso angedacht wie Flächen für Nachbarschaftsfeste und Urban-Gardening.