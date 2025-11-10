Bonava kauft ehemaliges Schulgelände in Haan vom BLB NRW

Bonava hat vom Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), ein 6.562 m² großes Grundstück in der Kaiserstraße 10–14 in Haan erworben. Die ehemalige Landesfinanzschule wird nun für die Entwicklung von dringend benötigtem Wohnraum zur Verfügung gestellt.

.

Um der zentralen Innenstadtlage planerisch gerecht zu werden, soll ein qualitätssicherndes Verfahren mit anschließendem Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Die Öffentlichkeit soll frühzeitig durch Informationsveranstaltungen eingebunden und über den Planungsstand informiert werden, sodass sie aktiv an der Entwicklung des neuen Quartiers mitwirken kann.



„Im Bergischen Land wird dringend Wohnraum benötigt. Mit der Quartiersentwicklung in der Gartenstadt, wie sich die 30.000-Einwohner-Gemeinde selbst nennt, setzen wir ein starkes Zeichen für bezahlbaren Wohnungsbau und schaffen gleichzeitig ein attraktives Stadtquartier“, sagt Daniel Korschill, Regionsleiter NRW bei Bonava.



Das Grundstück befindet sich im Zentrum Haans, in direkter Nachbarschaft zur Innenstadt und gegenüber von Grünflächen. Die vielen historischen Fachwerkhäuser machen den zentral gelegenen Standort zu einer echten Attraktion in der Region. Die Kaiserstraße bildet als Hauptgeschäftsstraße den sozialen und kulturellen Mittelpunkt der Stadt. Hier finden die künftigen Anwohner neben dem historischen Rathaus zahlreiche Geschäfte, Cafés und Apotheken. Viele der Gebäude zeigen die für das Bergische Land typische Architektur – ein Stil, in den sich die geplante Bebauung gut integrieren soll.



„Das ist ideal für Jung und Alt sowie für Familien oder Singles, die einen Wohnort zwischen urbanem Lifestyle und idyllischem Kleinstadtflair suchen“, so Daniel Korschill weiter.



Das Quartier an der Kaiserstraße ist bereits das vierte große Projekt von Bonava in der Region. Aktuell baut der Projektentwickler mit Hauptsitz in Stockholm in Hilden, Heiligenhaus und Wülfrath. „Nordrhein-Westfalen ist eine unserer wichtigsten Wachstumsregionen“, sagt Rico Kallies, Geschäftsführer von Bonava in Deutschland. „Wir freuen uns, unsere Wohnbauoffensive hier mit voller Energie weiterzuführen und an verschiedenen Standorten neuen, nachhaltigen Wohnraum für viele Menschen zu schaffen.“