Bonava findet Nachfolger für Regionalleitungen

Mit Swetlana Arengold-Vjazov und Stefan Zeug hat Bonava die Nachfolge für zwei Regionsleitungen gefunden. Herr Zeug wird künftig die Leitung der Region Rhein-Neckar/Stuttgart übernehmen, Frau Arengold-Vjazov die Region Hamburg. Beide starteten bereits Anfang März in ihren neuen Funktionen.

.

Swetlana Arengold-Vjazov ist bereits seit mehr als neun Jahren für Bonava tätig und war bislang als Projektleiterin in der Region Hamburg aktiv. Während ihres dualen Studiums Bau- und Immobilienmanagement konnte sie bereits umfangreiche Erfahrungen in der Projektentwicklung, der Baurechtschaffung sowie der Immobilienverwaltung sammeln. Anschließend war sie bei der Sparkasse im Immobilienvertrieb und in der Baulandentwicklung tätig, bevor sie in die Projektentwicklung wechselte und 2013 zu NCC/Bonava kam. Es folgte ein berufsbegleitendes Masterstudium Skills and Management Real Estate in Freiburg/Breisgau. Frau Arengold-Vjazov übernimmt die Position der Regionsleitung von Norbert Schumacher.



Stefan Zeug begann 2016 direkt nach dem Masterstudium im Bereich Immobilienmanagement bei Bonava, zunächst als Junior-Projektleiter, dann als Projektleiter und zuletzt als stellvertretender Regionsleiter für Rhein-Neckar/Stuttgart. Er übernimmt die Position von Helmut Bayer, welcher ab August in den Ruhestand geht.



„Ich freue mich sehr, dass wir in gleich zwei Regionen die Nachfolge klären konnten. Swetlana Arengold-Vjazov und Stefan Zeug verfügen über die Erfahrungen und Kompetenzen, um unsere regionalen Aktivitäten zu steuern. Ich bin überzeugt, dass beide die richtigen Personen für diese Aufgabe sind. Gleichzeitig danke ich Helmut Bayer für die erfolgreiche Leitung der Region in den vergangenen elf Jahren und freue mich, dass er bis zum Sommer für einen nahtlosen Übergang zur Verfügung stehen wird. Ein großes Dankeschön auch an Mark Tommes, der die Hamburger Region in den vergangenen Monaten sehr gut kommissarisch geleitet hat und nun weiterhin als Stellvertreter unterstützen wird“, sagt Andreas Fohrenkamm, COO und Geschäftsführer von Bonava in Deutschland.