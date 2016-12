Bonava findet Investoren für Berliner und Hamburger-Projekte

Bonava (ehem. NCC) ist sich zum siebten Mal mit dem Investor Industria Wohnen handelseinig geworden. Der Investor hat zwei Berliner Wohnprojekte des Projektentwicklers für den Immobilien-Spezialfonds „Wohnen Deutschland II“ erworben. Für eine neue Projektentwicklung in Hamburg hingegen, ist es Bonava gelungen ihr Investoren-Netzwerk zu erweitern. Mit dem Wohnimmobilienprojekt verkauft der Projektentwickler zum ersten Mal an den Investor Aachener SWG. Die neuen Wohneinheiten übernimmt die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH in den eigenen Wohnungsbestand und baut somit den Standort Hamburg weiter aus.

Industria kauft 248 Wohnungen in Schönefeld und Teltow

Industria Wohnen und der Wohnprojektentwickler Bonava schlossen am 19. Dezember einen Kaufvertrag über insgesamt 248 neue Wohnungen. Das Wohnimmobilienpaket umfasst den Neubau von 112 Wohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern in Schönefeld und weitere 136 Wohnungen in einem Gebäudeblock in Teltow. Die Investitionssumme beträgt insgesamt rund 50 Millionen Euro. Beide Wohnbauvorhaben errichtet Bonava im KfW70-Standard. Fertigstellung und Übergabe beider Projekte sind für das erste Quartal 2019 geplant.



In der Gemeinde Schönefeld entsteht eine neue Wohnfläche mit gut 7.500 m² in fünf viergeschossigen Mehrfamilienhäusern. Die Grundstücksfläche von ca. 10.000 m² in der Bertolt-Brecht-Allee wird ebenfalls 112 Außenstellplätze bieten. Schönefeld liegt direkt an der südöstlichen Stadtgrenze Berlins, in einer Entfernung von rund 25 Kilometern zur Berliner Innenstadt und rund drei Kilometern zum neuen Flughafen BER.



Das Projekt in Teltow umfasst ca. 9.500 m² neue Wohnfläche und vier Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von ca. 500 m² in einem viergeschossigen Gebäudeblock in der Schönower Straße. Das 16.000 m² große Grundstück ist zentral in der bevölkerungsreichsten Stadt des Landkreises Potsdam-Mittelmark gelegen, zwischen dem historischen Stadtteil und dem Teltow Kanal. Kultur-, Bildungs-, Gesundheits- und Einkaufsangebote befinden sich in der Nähe und die Berliner Innenstadt befindet sich in rund 20 Kilometer Entfernung.



Aachener SWG kauft 151 Wohnungen in Hamburg

Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH (Aachener SWG) und Bonava schlossen am 05.Dezember 2016 den Kaufvertrag über ein Wohnimmobilienprojekt in Hamburg. Das Projekt umfasst den Neubau von 151 Wohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern. Die Investitionssumme beträgt über 30 Millionen Euro.



Fertigstellung und Übergabe des Projektes an den Investor Aachener SWG sind für das dritte Quartal 2018 (drei Gebäude) sowie für das erste Quartal 2019 (zwei Gebäude) geplant. Die Aachener will damit ihren Beitrag für bezahlbaren Wohnraum zugunsten breiter Bevölkerungsschichten auch in Hamburg leisten, so Geschäftsführer Werner Dacol.



Bonava errichtet die neue Wohnanlage auf einer Grundstücksfläche von gut 8.900 m² im Stadtteil Lohbrügge im Bezirk Hamburg-Bergedorf. Die fünf Wohngebäude sind mit Fahrstühlen ausgestattet, werden voll unterkellert und bieten auf drei bis vier Etagen Wohnungen mit einer Wohnfläche von durchschnittlich 70 m². Die neu entstehenden 10.320 m² Gesamtwohnfläche verteilen sich auf 151 Wohnungen, davon 92 geförderte Wohnungen. Zwei Tiefgaragen werden 114 Pkw-Stellplätze bieten.



Dank der guten Anbindung an die A1 und A24 sowie den öffentlichen Personennahverkehr ist die Hamburger Innenstadt nur 20-30 Minuten entfernt. Supermärkte, mehrere Schulen sowie eine geplante Kita finden sich fußläufig in direkter Nachbarschaft des neuen Wohnquartiers. Neben Mietwohnungen plant Bonava in den „Lohbrügger Gärten“ auch 100 Eigentumswohnungen.