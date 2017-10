Bonava und Industria feieren Richtfest in Schönefeld

Der Projektentwickler Bonava und der Investor Industria Wohnen feierten am Freitag gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Udo Haase Richtfest für 96 Mietwohnungen am Bayangol-Park in Schönefeld. Die viergeschossigen Mehrfamilienhäuser im KfW-70-Standard entstehen auf einer Grundstücksfläche von gut 8.800 m² und werden bis zum Jahresende fertiggestellt.

.

Die Wohnungen verteilen sich auf vier Gebäude und bieten jeweils zwei, drei oder vier Zimmer mit einer Wohnfläche von 48 bis 90 m² sowie jeweils einen eigenen Balkon oder eine Terrasse. Die Mietwohnungen wurden im September 2016 im Rahmen eines Wohnimmobilienpakets von Bonava an Industria Wohnen verkauft. Die Investitionssumme beträgt rund 18,8 Millionen Euro [Industria kauft Wohnportfolio von Bonava].



„Aufgrund der Nähe zu Schulen, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sowie der guten Verkehrsanbindung ist Schönefeld ein besonders interessanter Wohnstandort für Arbeitspendler“, schätzt Bonava-Projektleiter Michael Geis ein. „Auch, wenn der neue Flughafen voll in Betrieb ist, gibt es kaum Lärmbelastung, denn die knapp 6.400 m² neue Wohnfläche liegt außerhalb der Fluglärmzone“.



Das Bauvorhaben an der Rudower-Chaussee bildet jedoch nur der Auftakt eines größeren Quartiers am Bayangol-Park. Auf einem insgesamt gut 115.000 m² großen Areal entlang der Bertolt-Brecht-Allee will Bonava in den kommenden Jahren bis zu 1.000 Wohnungen bauen. Direkt angrenzend an die ersten Mietwohnungen sind die Arbeiten für den zweiten Abschnitt mit 48 Eigentumswohnungen ebenfalls in vollem Gange. Auch eine erste Siedlung mit Reihenhäuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist schon weitgehend fertiggestellt.



Neben dem Baufortschritt in Schönefeld hat der Projektentwickler außerdem ein neues Wohnquartier im Berliner Speckgürtel angekündigt. Bonava plant Bau von rund 70 Eigentumswohnungen in der Gemeinde Stahnsdorf bei Potsdam. Auf einem gut 10.000 m² großen Areal an der Wilhelm-Külz-Straße 58 soll bis 2020 ein Neubauquartier aus sechs Mehrfamilienhäusern entstehen. Ein entsprechender Grundstückskaufvertrag wurde bereits im Frühjahr 2017 vereinbart. Das Grundstück ist derzeit noch mit eingeschossigen Gewerbebaracken bebaut und wurde bis zum Sommer durch die Druckerei „Strauch Druckstore“ genutzt, die in Teltow eine neue Heimat gefunden hat. Der Abriss der Baracken soll im Frühjahr starten. Danach sind umfangreiche Erdarbeiten avisiert.