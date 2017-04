Bonava feiert Richtfest in Langen

Langener Terrassen

Der Projektentwickler Bonava feiert heute Richtfest für die letzten zwei Mehrfamilienhäuser der Langener Terrassen. Im finalen Bauabschnitt des neuen Wohnquartiers an der Elisabeth-Selbert-Allee nimmt damit zugleich eines der nachhaltigsten Bauprojekte Langens konkrete Gestalt an. Denn bis Mitte 2018 entstehen hier die ersten Passivhauswohnungen der hessischen Stadt.

.

Äußerlich ist kaum ein Unterschied zu erkennen, doch durch das Zusammenspiel von besonderer Dämm-Technik und Wärmerückgewinnung verbrauchen die beiden Passivhäuser bis zu 80 Prozent weniger Heizenergie als die vergleichbaren Gebäude der Nachbarschaft.



„Die Wohnungen erfüllen damit schon heute die hohen Energieeffizienz-Anforderungen, die der Gesetzgeber eigentlich erst für das Jahr 2021 vorgesehen hat. Für uns ist das das Wohnkonzept der Zukunft“, sagt Bonava-Projektleiter Eckhard Sommer.



Die 72 Passivhauswohnungen bieten zwei bis fünf Zimmer, verteilt auf 54 bis 149 m² Wohnfläche und verfügen je nach Lage über Balkone, Dachterrassen oder - im Erdgeschoss - über kleine Gärten. Alle Etagen inklusive Tiefgarage sind barrierefrei über einen Fahrstuhl erreichbar.



Seit 2013 baute Bonava auf dem rund 22.000 m² großen Areal im Langener Norden insgesamt 269 neue Wohnungen und Häuser. Die Passivhauswohnungen bilden nun den Abschluss des Quartiers Langener Terrassen. Weitere Wohnungsbauvorhaben in der Nachbarschaft sind jedoch bereits in Planung.

Bürgermeister Frieder Gebhardt begrüßt die schnelle Umsetzung der Bauprojekte am nördlichen Stadtrand. „Mit diesem innovativen Bauvorhaben gibt Bonava eine Antwort auf den enormen Wohnraumbedarf im Rhein-Main-Gebiet und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutzkonzept unserer Stadt“, erläutert Gebhardt. Die Stadt sei mit ihrer Lage in der Metropolregion Frankfurt ein begehrter Wirtschaftsstandort und Lebensmittelpunkt. „Wir freuen uns mit Bonava einen verlässlichen und kompetenten Partner zu haben, der unsere städtebaulichen Vorhaben dynamisch und nachhaltig umsetzt“, sagt der Verwaltungschef.