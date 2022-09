Bonava feiert Richtfest an der Pütnitzwiese

Der Projektentwickler Bonava feiert heute gemeinsam mit vielen Erwerberfamilien Richtfest für das erste Haus der Siedlung „Pütnitzwiese“ in Ribnitz-Damgarten. Auf einem rund 18.500 m² großen Gelände an der Pütnitzer Straße werden bis 2024 insgesamt 41 neue Eigenheime entstehen.

.

„Wir sind sehr gut im Zeitplan. Neun Häuser sind aktuell schon im Bau und fünf weitere Eigenheime starten in Kürze. Die ersten Familien werden somit noch vor dem Sommer 2023 einziehen können. Läuft weiterhin alles wie geplant, wird die Siedlung bis zum Jahresende 2024 fertig sein“, berichtet Bonava-Projektleiter Christian Kluck.



Dieser schnelle Baufortschritt ist ganz im Sinne von Bürgermeister Thomas Huth: „Ich freue mich sehr darüber, dass ein weiteres Puzzleteil gegen das sehr begrenzte Angebot an Wohnraum, das in unserer Stadt auch das gehobene Segment betrifft, Gestalt annimmt. Ich danke der Bonava Deutschland GmbH für die konstruktive Zusammenarbeit und ihr Engagement in Ribnitz-Damgarten.“



Die Pütnitzwiese umfasst einen Mix aus vier verschiedenen Haustypen. Zur Auswahl stehen 18 Doppelhaushälften, 10 Reihenhäuser, 6 zweigeschossige Einfamilienhäuser sowie 7 Bungalows. Die Eigenheime bieten je nach Variante 3 oder 4 Zimmer und zwischen 103 bis 156 m² Wohn-/Nutzfläche. Die Wärmeversorgung erfolgt über Luft-Wärme-Pumpen. Alle Häuser werden schlüsselfertig samt Garten mit Pkw-Stellplätzen angeboten. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 210 und 800 m².