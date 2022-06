Bonava errichtet 48 Wohnungen im Ostseebad Binz

Bonava investiert ein weiteres Mal auf Rügen. Der Projektentwickler plant ein neues Wohnbauprojekt unter dem Titel ”Strandkieker” im Ostseebad Binz. Auf einem rund 3.600 m² großen Grundstück an der Proraer Allee sollen bis 2025 insgesamt 48 neue Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern entstehen.

Die Wohnungen in Strandnähe sind Teil des Bebauungsplans ”Alte Gärtnerei / MZO”, der eine grundlegende Umgestaltung des ehemaligen Großparkplatzes zum Wohn- und Ferienquartier vorsieht. Ein Grundstückskaufvertrag mit der SGI Binz GmbH wurde bereits im Frühjahr unterzeichnet.



„Die entsprechenden Genehmigungen vorausgesetzt, wollen wir noch in diesem Jahr den ersten Spatenstich setzen. Die Bauanträge sind bereits vorbereitet. Läuft alles wie geplant, könnten die ersten Bewohner dann im Sommer 2024 einziehen. Gut ein Jahr später soll die gesamte Anlage fertig sein“, fasst Bonava-Projektleiter Martin Reimer den Zeitplan zusammen.



Das Konzept sieht den Bau von zwei identischen Mehrfamilienhäusern mit drei Vollgeschossen und einem oberen Staffelgeschoss im typischen Bäderstil vor. Die geplanten Eigentumswohnungen eignen sich mit zwei bis vier Zimmern sowohl für Singles und Paare als auch für Familien. Durch die z-förmige Anordnung der Wohnhäuser auf dem Grundstück entsteht ein innenliegender geschützter Hofgarten, der mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten und Spielflächen zum natürlichen Treffpunkt der künftigen Nachbarn werden soll. Unterhalb des Ensembles ist eine zentrale Tiefgarage mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Im Erdgeschoss ist auch eine Gewerbefläche Teil der Planungen. Der Verkauf der ersten Wohnungen soll noch im Laufe des Sommers starten.



„Wir rechnen mit einer großen Nachfrage, schon allein aufgrund der Strandnähe. Unser Bauvorhaben ist zudem das einzige aktuelle Wohnbauprojekt in Binz. Dabei ist der Bedarf vor Ort riesig. Das merken wir bereits jetzt anhand der vielen Nachfragen“, berichtet Martin Reimers.



Für Bonava ist das Projekt Strandkieker nicht das erste Bauvorhaben auf Rügen. Weitere Eigentumswohnungen des deutsch-schwedischen Unternehmens entstehen derzeit auch in Göhren. Bonava ist zwar schon seit vielen Jahren an der Ostseeküste aktiv, konzentrierte sich hier jedoch vorwiegend auf den Bau von Ferienquartieren, wie zum Beispiel in Glowe oder Kramerhof bei Stralsund. In den Metropolregionen zählt Bonava dagegen zu den deutschlandweit aktivsten Projektentwicklern für Wohnimmobilien. Dieses Angebot soll auch an der Ostsee ausgebaut werden.