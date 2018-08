Das Familienquartier „Zur alten Gärtnerei“ in Duisburg-Homberg nimmt immer stärker Form an. Auf dem Areal an der Prinzenstraße 49 entsteht eine kleine Wohnsiedlung mit insgesamt 27 Einfamilienhäusern. Sechs davon hat die Gebag bereits im Frühjahr 2018 fertiggestellt und inzwischen vermietet

[…]