Bonava baut an der Hellersdorfer Straße

Bonava sicherte sich noch im Dezember ein weiteres Grundstück im Bezirk Marzahn. Erste Planungen von Bonava gehen von rund 300 Wohnungen aus, nach bestehendem Bauvorbescheid des Bezirks nach Paragraf 34 ist für das Grundstück eine Bebauung mit bis zu 530 freifinanzierten Wohnungen vorgesehen. Der Baustart soll in 2023 erfolgen.

Bonava plant ein weiteres Wohnquartier im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Der deutsch-schwedische Projektentwickler sicherte sich dafür noch im Dezember eine entsprechende Fläche an der Hellersdorfer Straße 89. Auf dem rund ein Hektar großen Areal sollen nach ersten Planungen rund 300 neue Wohnungen entstehen.



Das Grundstück war zuletzt mit einem Ärztehaus bebaut und ist bereits beräumt. Das neue Quartierskonzept umfasst sieben Mehrfamilienhäuser, die sich als Carré um einen geschützten Innenhof formieren. Dieser soll mit verschiedenen Gemeinschaftsbereichen und einer üppigen Begrünung zum zentralen Treffpunkt der Nachbarn werden.



„Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Planungen, sodass längst nicht alle Fragen geklärt sind. So steht beispielsweise auch noch nicht fest, ob die Wohnungen zur Miete oder zum Verkauf angeboten werden. Die Bauarbeiten werden nach aktuellem Stand frühestens 2023 starten und voraussichtlich zwei Jahre dauern, bis das Quartier fertig ist“, berichtet Bonava-Projektleiter Oliver Hauf.



Das geplante Quartier liegt nur fünf Minuten von der U-Bahn-Station Kaulsdorf-Nord entfernt inmitten einer gewachsenen Großwohnsiedlung. Kaum einen Steinwurf entfernt beginnt der Marzahner Grüngürtel mit den Gärten der Welt, dem Rohrbruchpark und dem Wuhlpark. Zahlreiche Einkaufs- und Serviceangebote finden sich direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite.



„Der Kontrast zwischen der modernen Großwohnsiedlung und den zahlreichen grünen Erholungsflächen ist es, was Kaulsdorf so spannend macht. Hier wollen wir anknüpfen und auch mit unserem Projekt dazu beitragen, dass der Kiez noch attraktiver wird”, sagt Oliver Hauf.



Für den Projektentwickler sind die geplanten Wohnungen an der Hellersdorfer Straße längst nicht das erste Bauvorhaben im Bezirk. 137 von Bonava errichtete Mietwohnungen finden sich beispielsweise in der Martin-Riesenburger-Straße in Hellersdorf. Weitere 325 Eigentumswohnungen wurden 2019 an der Weißenhöher Straße in Biesdorf fertiggestellt. Ein drittes Quartier mit über 500 Miet- und Eigentumswohnungen entsteht derzeit an der Märkischen Allee.



„Nicht nur gefühlt wird der Bezirk Berlin-Hellersdorf immer beliebter. Auch unsere Daten zeigen, dass hier bestimmte Wohnlagen langfristig attraktive Investmentstandorte sind”, sagt Gabriel Khodzitski, Chief Executive Officer (CEO) von PREA, der den Ankauf begleitet hat.