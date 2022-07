Bona’me eröffnet in Münsters Innenstadt

Bisher war in dem Eckladenlokal in der Stubengasse 11 ein zweigeschossiger Esprit-Store angesiedelt. SQM konnte nun in der frequenzstarken Lage an das gehobene orientalische Gastronomie-Konzept Bona’me erfolgreich vermieten. Das kurdisch-türkische Restaurant wird direkt in 1A-Innenstadtlage in der Stubengasse eröffnen. Die rund 1.000 m² große Restaurantfläche erstreckt sich über das Erd- und 1. Obergeschoss und bietet ideale Voraussetzungen für ein Bona’me-Restaurant. Die Vermietung erfolgte durch SQM im Auftrag der Württembergischen Versicherung in Zusammenarbeit mit Engel & Völkers und Michael Görtz Immobilien.

