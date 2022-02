Bollinger+Fehlig Architekten erweitert Geschäftsführung

Das Berliner Architekturbüro Bollinger+Fehlig Architekten will sich künftig stärker auf Nachhaltigkeitsthemen ausrichten und die Digitalisierung von Planungsprozessen vorantreiben. Zu diesem Zweck rücken die langjährigen Mitarbeiterinnen Hanna Lemaître und Ute Kaatz in die Geschäftsführung auf.

.

Ute Kaatz studierte Architektur an der Bauhausuniversität Weimar und der Ecole Nationale d'Architecture de Montpellier und arbeitet bereits seit 2006 für BFA. Hanna Lemaître studierte Architektur an der TU Berlin und an der ENSA Paris La Villette in Paris, bevor sie 2014 zu BFA kam. Seit 2017 sind beide Teamleiterinnen. Ende 2021 erhielten sie Prokura und komplementieren nun mit Jens Fehlig und Roger Bollinger die Geschäftsführung.



„Nach vielen Jahren der Mitarbeit mit stetig wachsenden Aufgaben- und Verantwortungsbereichen fühlen wir uns beide dem Büro sehr verbunden und freuen uns, nun als Teil der Geschäftsführung diese Zukunft noch intensiver mitzugestalten“, erklärt Ute Kaatz. Hanna Lemaître ergänzt: „BFA zeichnet sich seit jeher durch offene, wertschätzende Kommunikation im Unternehmen und weitreichende Mitgestaltungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter*innen aus. Dadurch können viele neue Ideen und Konzepte umgesetzt werden, das Büro entwickelt sich ständig weiter und bleibt zukunftsfähig. Dazu werden wir auch in der neuen Position weiter unseren Teil leisten.“