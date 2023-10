Bolia mietet in Dresdner Annenhöfen

Die Bolia International A/S mietet rund 620 m² Einzelhandelsfläche in den Annenhöfen über das Dresdner Retail Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Der dänische Möbeldesigner hat den Shop in der Hertha-Lindner-Straße 17 gestern eröffnet.

Die Annenhöfe gehören seit 2022 zum Bestand des Assetmanagers DW Real Estate und der Investmentbank Goldman Sachs. Das Gebäude mit den Adressen Schweriner Straße 3-7 / Hertha-Lindner-Straße 13-17 wurde Ende 2022 fertiggestellt. Insgesamt umfasst die Immobilie über 20.000 m² Mietfläche.