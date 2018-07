Boggi Milano eröffnet auf der Kö in Düsseldorf

Königsallee 66

Die italienische Modemarke Boggi Milano eröffnet, begleitet von der Comfort-Gruppe, eine Geschäftsfläche an der Königsallee 66 in Düsseldorf. Das Modelabel plant die Eröffnung im Verlauf des kommenden Jahres 2019. Vermieter ist ein privater Eigentümer.

„Mit Boggi Milano konnten wir für diese Lage auf der Königsallee ein perfekt passendes Konzept vermitteln. Die Königsallee in Düsseldorf ist mit ihrer Mischung aus Luxus-, Niveau- und auch Mode-Retailern äußerst erfolgreich und weist für eine Luxuslage enorme Werte bei den Passantenfrequenzen auf“, erklärt Comfort-Geschäftsführer Jürgen Kreutz.



Rund um die „Kö“ gibt es diverse Umstrukturierungen, die allmählich die Trennung in eine reine Banken- und eine Shopping-Straßenseite auflösen. Ein gutes gastronomisches Angebot mit einer Vielzahl an Außenbestuhlung und eine dadurch bedingte längere Aufenthaltsdauer tragen zusätzlich zu den hohen Passantenfrequenzen bei. Das „Sehen und Gesehen werden“ bleibt auf der Kö von großer Bedeutung.