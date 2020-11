Böttchers neuer Standort wächst in die Höhe

Die Büromarkt Böttcher AG hat in den letzten Jahren stetiges Wachstum verzeichnet. Damit der Jenaer Online-Händler das steigende Paketaufkommen weiterhin bewältigen kann, investiert das Unternehmen in Zöllnitz bei Jena gegenwärtig rund 85 Mio. Euro in eine mehrgeschossige Logistikhalle mit Bürokomplex. Gestartet ist das Bauvorhaben, das inzwischen deutliche Formen angenommen hat, im Februar [wir berichteten]. Jetzt konnte das Unternehmen bereits die Richtkrone über seinen neuen Standort hissen.

.