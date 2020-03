„Börsen müssen trotz Corona offen bleiben“

Der Verfall an den Börsen lässt die Rufe nach Schlißeung der Handelsplätze in Deutschland und den USA laut werden. Dies sehen aber keineswegs alle so. Die Deutsche Börse befürchtet durch solch eine Zwangsmaßnahme noch drastischere Verwerfungen an den Märkten und auch der deutsche Fondsverband BVI hält einen weiter verlässlichen und transparenten Handel an den Börsen für notwendig. „Die Börsen müssen offen bleiben. Ihr Zweck ist der Handel, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Darauf müssen sich die Unternehmen und Investoren weltweit verlassen können“, sagt BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter.

.

Damit erteilt er Forderungen nach einer vorübergehenden Börsenschließung eine Absage. „Funktionierende Kapitalmärkte erfüllen gerade in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für Unternehmen und Investoren, die mehr denn je einen ungehinderten Zugang zu Kapital benötigen.“ Gegen einen ungeordneten Kursverfall oder volatile Spitzen hätten die Börsen genügend Schutzmechanismen. Vereinzelte Schließungen seien wirkungslos, weil der Handel in einem globalen Markt auf andere Plattformen ausweichen würde.



Regulierungsbehörden und Gesetzgeber weltweit müssten daher laut des Verbands ein klares, unmissverständliches Signal senden, dass die Finanzmärkte als Reaktion auf die Pandemie nicht geschlossen würden. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die globalen Finanzströme weiter fließen“, so Richter. US-Finanzminister Steven Mnuchin, Bank of EnglandGouverneur Andrew Bailey, AMF-Vorsitzender Robert Ophèle und SEC-Vorsitzender Jay Clayton hatten sich jüngst ebenfalls gegen eine Schließung von Börsen gewandt.