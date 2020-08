Boender & Beutel mietet 3.100 m² im Segro CityPark Köln

Die Boender & Beutel GmbH hat im Segro CityPark Köln 3.100 m² angemietet. Das Unternehmen wird die Flächen für ihre Marken Shirtee und X-Print nutzen. Der Standort wird zur Vergrößerung des Produktportfolios genutzt. Mit der jüngsten Anmietung sind die bereits fertiggestellten 25.000 m² Gewerbefläche des Business Parks zu fast 80 Prozent vermietet. Insgesamt sollen 55.500 m² in dem Park entstehen.

„Mit der Boender & Beutel GmbH können wir ein weiteres in Köln Ehrenfeld ansässiges Unternehmen bei seinem Wachstum mit modernen Gewerbeflächen unterstützen. Da unser Park sowohl auf Produktion als auch auf Logistik ausgerichtet ist, passt er hervorragend zu unserem neuen Mieter“, sagt Simon Czerwinksi, Leasing Manager bei Segro. Zu den Nutzern auf dem Areal gehören unter anderem die Deutsche Post, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Online-Händler Kapten & Son und der Einzelhandelsflächenumbauer Stamhuis.



Der Segro CityPark Köln befindet sich in der Vitalisstraße in Köln-Bickendorf auf dem ehemaligen Werksgelände von AkzoNobel. Der Bahnhof Technologiepark bietet Anschluss an das S-Bahn- sowie das Regionalbahnnetz. Zudem wird der Stadtbezirk von vier U-Bahnlinien erschlossen, sodass der Standort mit dem ÖPNV sehr gut zu erreichen ist. Außerdem ist der Stadtteil mit der A 1 und A 57 optimal an das Autobahnnetz angeschlossen. Der auf dem Grundstück vorhandene Gleisanschluss bietet zudem das Potenzial, um Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern.