Der Flugzeughersteller Boeing feierte gestern die Eröffnung von seinem neuen europäischen Verteilzentrum in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), das Verdion in den vergangenen Monaten errichtet hat. Vom neuen Standort aus, der das alte Verteilzentrum in Kaltenkirchen ersetzt, werden künftig rund 6.000 Kunden beliefert.

Fotos: Jazzper Maclouis



