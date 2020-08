Böcker Wohnungsbau kauft Wohnentwicklungsareal in Hannover

Die Böcker Wohnungsbau GmbH konnte ein Wohnentwicklungsareal im Nord-Osten von Hannover erwerben. Bei dem Grundstück im Stadtteil Groß-Buchholz handelt es sich um eine mehr als 4.000 m² große Projektfläche in der Podbilskistraße, auf der sich derzeit ein Wohn- & Geschäftshaus sowie ein Autohandel und eine ehemalige Gärtnerei befinden. Die Fläche bietet aufgrund ihrer guten Anbindung an den ÖPNV und der urbanen Infrastruktur viel Potenzial für Entwicklungen im Bereich Wohnungsbau. Perspektivisch sind mehr als 5.500 m² BGF möglich. Einen kleineren Anteil aus dem Gesamtgrundstück, hat eine ortsansässige GbR mit einem Co-Investor übernommen. „Wir freuen uns, dass wir uns in dem harten Wettbewerb erneut in unserem Heimatmarkt Hannover durchsetzen konnten und die Verkäuferin sich für uns entschieden hat“, so Jan Böcker, Geschäftsführer der Böcker Wohnungsbau GmbH.

Verkäuferin ist eine lokale Erbengemeinschaft die von Theodor Bücher, LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB beim Verkauf rechtlich beraten wurde. Mit der Podbilskistraße 118-120 konnte die Böcker Wohnungsbau GmbH nicht nur ihren eigenen Bestand erweitern, sondern verfügt gleichzeitig über viel Platz für neue Entwicklungsideen. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf über 20 Mio. Euro. Die Immobilienberater der Larbig & Mortag Immobilien GmbH hatten ein exklusives Verkaufsmandat und waren beim Verkauf vermittelnd tätig.