Böcker-Wohnimmobilien schließt Kooperation mit Heimkapital

Böcker-Wohnimmobilien hat eine Vertriebskooperation mit der Münchener Heimkapital GmbH abgeschlossen. Damit erweitert das regionale Maklerunternehmen sein Produktportfolio und bietet seinen Kunden eine Begleitung für den Immobilien-Teilverkauf an.

.

„Gerade durch erhöhte finanzielle Aufwendungen, beispielsweise für Pflege, erwägen manche unserer älteren Kundinnen und Kunden den Verkauf ihrer selbst genutzten Immobilie. Dabei würden sie gerade dann viel lieber in ihrem Zuhause wohnen bleiben. Durch unsere Kooperation mit Heimkapital können wir unseren Kunden nun durch einen Teilverkauf eine flexible Möglichkeit bieten, Barvermögen zu erhalten und gleichzeitig lebenslang in ihrer Immobilie zu wohnen“, sagt Dagmar Böcker-Schüttken, geschäftsführende Gesellschafterin von Böcker-Wohnimmobilien.



Beim Immobilien-Teilverkauf veräußern die Besitzer bis zu 50 Prozent ihrer Wohnung oder ihres Hauses an Heimkapital und erhalten dafür ein Nießbrauchrecht an der gesamten Liegenschaft. Dafür bezahlen sie einen monatlichen Betrag, ähnlich einer Miete, an das Münchener Unternehmen zurück. Heimkapital wird damit zum stillen Teilhaber. Die Senioren bleiben weiterhin als Haupteigentümer in ihrer Immobilie wohnen und haben darüber hinaus zusätzliche finanzielle Mittel für die Lebensgestaltung zur Verfügung.



„Unsere Kunden sind vorwiegend Immobilieneigentümer und Immobilieneigentümerinnen, die zusätzliches Vermögen freisetzen wollen. Für viele ist ihr vertrauter Makler erster Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Immobilieneigentum. Wir begrüßen daher die Partnerschaft mit dem Traditionsunternehmen Böcker-Wohnimmobilien in Düsseldorf sehr“, sagt Mitgründerin Julia Schabert von Heimkapital.