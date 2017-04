Böcker vermarktet Living Circle Düsseldorf

Living Circle

Das lokale Maklerunternehmen Böcker-Wohnimmobilien hat den Vermarktungsauftrag für die aktuell noch 112 freien Mietwohnungen mit rund 10.533 m² Wohnfläche in dem Wohnprojekt Living Circle an der Grafenberger Allee übernommen. Die erfolgreiche Umwidmung des ehemaligen Thyssen Trade Centers in ein Wohnprojekt, die noch im 1. Halbjahr 2017 fertiggestellt werden soll, wird von Catella vorangetrieben. Eigentümer des Wohnkomplexes ist die Industria Wohnen [Industria-Fonds erwirbt Living Circle].

.