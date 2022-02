Böcker startet mit der Vermarktung in der ‚Seestadt‘ Mönchengladbach

Böcker Wohnimmobilien hat mit der Vermarktung von 248 Neubauwohnungen im Südviertel der ‚Seestadt’ in Mönchengladbach begonnen. Insgesamt sind bis zu 2.000 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Stadthäuser für alle Altersgruppen und Einkommen geplant.

