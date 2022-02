BoConcept schließt in Köln, Essen und Düsseldorf

Die bekannte Möbelmarke BoConcept verliert in NRW vier Standorte. Die ARBO Möbeldesign GmbH ist seit über 25 Jahren Franchise-Nehmerin der dänischen Möbelmarke. Ende März dieses Jahres ist allerdings Schluss – die ARBO Möbeldesign GmbH trennt sich von der BoConcept Kollektion in den Städten Köln, Essen und zweimal in Düsseldorf, so das Unternehmen.

Laut Arne Kristiansen, Geschäftsführer der Franchisenehmerin ARBO Möbeldesign GmbH, enthalten die jetzt zu verlängernden Franchise-Verträge neue Rahmenbedingungen, die der Unternehmer nicht akzeptieren will. „Die ARBO Möbeldesign GmbH und die Marke BoConcept hatten viele gute und partnerschaftliche Jahre miteinander. Ein erster Riss entstand vor fünf Jahren, als die dänische Inhaberfamilie das Unternehmen BoConcept an einen englischen Equity Fonds verkaufte“, so Kristiansen. „Mittlerweile segeln wir Franchisenehmer in einem Fahrwasser, das für mich als Unternehmer keine Grundlage mehr für unternehmerische Partnerschaft und Fairness bietet.„



Die vier Möbelgeschäfte werden aber nicht gänzlich schließen. Es ist selbstverständlich, dass es bei uns weiterhin nordisches Design geben wird. Als Dänen kennen wir zahlreiche skandinavische Designmöbelhersteller, die am deutschen Markt noch nicht vertreten sind. Und meine MitarbeiterInnen haben den richtigen Spirit für Formen, Materialien und das Hygge-Flair, das haben sie im Blut“, so Kristiansen.