Bochumer Trium: CFI vermietet kompletten Turm C an Daikin

Die Daikin Airconditioning Germany GmbH wird alleiniger Mieter des Gebäudes C im neuen Businesscampus Trium in Bochum. Der langfristige Mietvertrag beläuft sich auf rund 4.400 m², die ab Herbst 2024 fertiggestellt sein sollen.

.

In direkter Nachbarschaft zu der Jahrhunderthalle und zum Westpark wird derzeit an der Wattenscheider Straße der „Campus an der Jahrhunderthalle“ entwickelt, der wegen seiner drei Baukörper auf den prägnanten Namen „Trium“ getauft wurde. Eigentümer des ca. 6.900 m² großen Grundstücks und Bauherr ist ein Joint Venture der Wiesbadener CFI Conzepte für Immobilien GmbH und der Rotterdam Bau GmbH aus Langenfeld, die das letzte freie Grundstück neben dem Westpark im letzten Jahr von NRW.Urban erworben hatten [wir berichteten]. Das einheitlich gestaltete Gebäudeensemble bietet auf 13.000 m² auf fünf Geschossen moderne Arbeitswelten inklusive einladender Außenbereiche. Flexible Grundrisse erlauben sowohl größere zusammenhängende Nutzungen als auch kleinere Anmietungen – in bis zu 36 Einheiten.



Der Eigentümer wurde rechtlich von Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB beraten, die die CFI auch bereits in der Vergangenheit bei vergleichbaren Projektenwicklungen und Vermietungen u.a. in Essen und Düsseldorf begleitet hat.