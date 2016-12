Bochum - Viktoriaquartier wird kleiner ausfallen

Das Projekt Viktoriaquartier der Hamburger Projektentwickler HBB in der Bochumer Innenstadt wird kleiner ausfallen als bisher vorgesehen. Die ursprüngliche Planung für das Projekt zielte darauf ab, ein vollständig neues Stadtviertel zu realisieren, jedoch konnten sich die beteiligten Grundstücksbesitzer nicht auf ein gemeinsames Projekt einigen. So verfolgt Baltz mit seiner ehemaligen Postimmobilie mittlerweile eigene Pläne.

Trotz reduzierter Gesamtgröße kündigte HBB-Geschäftsführer Harald Ortner an, die bisher in der Größenordnung von ca. 15.000 m² geplanten Miet- bzw. Verkaufsflächen in diesem Umfang beizubehalten. Wie die WAZ berichtete, sieht HBB auch Chancen, Städtische Einrichtungen wie die städtische Bibliothek und die...

[…]