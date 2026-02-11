Bochum verkauft 5.150 m² am Schlosspark für Wohnprojekt

Direkt am Schlosspark in Bochum-Weitmar wächst ein weiteres Wohnquartier: Die Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH hat von der Stadt Bochum ein 5.150 m² großes Grundstück erworben und erweitert damit ihr laufendes Projekt auf insgesamt rund 320 Wohnungen. Geplant sind 6.300 m² Wohnfläche mit Eigentums- und Mietwohnungen, davon 60 Prozent gefördert. Der Vertriebsstart ist für Frühsommer vorgesehen, die Fertigstellung für Sommer 2028.

Auf dem attraktiv gelegenen Areal direkt am Schlosspark plant das Unternehmen die Entwicklung eines hochwertigen Wohnquartiers mit rund 6.300 m² Wohnfläche. Vorgesehen ist ein Wohnungsmix aus etwa 35 Eigentums- und rund 40 Mietwohnungen mit Wohnungsgrößen von 2- bis 5-Zimmer-Einheiten zwischen 50 und 220 m². Alle Einheiten erhalten großzügige Sonnenbalkone mit Ausrichtung ins Grüne. „Der Vertrieb wird im Frühsommer starten und die Fertigstellung ist für Sommer 2028 angestrebt“, sagt Geschäftsführer Michael Buhk.



60 Prozent der Mietwohnungen werden als geförderter Wohnraum realisiert. Damit leistet das Projekt einen Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in Bochum.



„Mit dem Projekt unterstreicht die Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH ihr Engagement für eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung mit hochwertiger Architektur und eine ausgewogene Mischung aus Eigentum und Mietwohnraum. Wir freuen uns, mit insgesamt ca. 320 Wohnungen für viele Menschen ein neues Zuhause zu schaffen“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Anna Adams-Pescher.